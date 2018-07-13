Москва, Россия — 12 июля 2018 г.Тинькофф Банк сообщает о введении в действие новой редакции Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц с 13 июля 2018 г.Среди ключевых изменений:внесены дополнения к информации о порядке подключения разрешенных овердрафтов по счету;уточнен порядок информирования клиентов Тинькофф Банка об условиях рассрочки;уточнен порядок взаимодействия с клиентами для возврата просроченной задолженности;уточнены положения об услуге переводов денежных средств по номеру телефона, используемого в качестве идентификатора реквизитов получателя и ее тарификации;внесены изменения в тарифы по переводам, платежам и дополнительным услугам, в частности — по размерам комиссий за совершение переводов с использованием номера телефона;включена дополнительная информация о необходимости безопасного и конфиденциального хранения QR-кодов.