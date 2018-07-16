Тинькофф Банк снижает ставки по вкладам в евро и фунтах стерлингов

Москва, Россия — 16 июля 2018 г.

Тинькофф Банк снижает ставки по вкладам в евро (EUR) и фунтах стерлингов (GBP), открытым или пролонгированным с 19 июля 2018 г.



Процентная ставка для вкладов в евро и фунтах стерлингов на срок 3–24 месяцев составит 0,1% годовых.



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).



Получить подробную информацию о тарифах по вкладам можно по ссылке.