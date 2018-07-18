Москва, Россия — 18 июля 2018 г.
Тинькофф Мобайл открывает подписку на партнерский сервис BOOM, позволяющую слушать любимые треки в социальных сетях без расходования интернет-трафика, без рекламы и ограничений по длительности.
Теперь абоненты Тинькофф Мобайл – пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» – могут получить расширенный доступ к музыкальному плееру BOOM. Оператор предлагает новым пользователям сервиса бесплатный доступ на 30 дней. После окончания пробного периода стоимость подписки составит 169 рублей в месяц.
Подключить доступ к сервису можно в приложении Tinkoff Mobile на специальной брендированной странице BOOM. Пользователю необходимо выбрать одну из социальных сетей – «ВКонтакте» или «Одноклассники». После подключения сервисом можно пользоваться как в мобильном приложении, так и в веб-версии выбранной сети, а также в приложении BOOM.
Георгий Чесаков, CEO Тинькофф Мобайл: «Тинькофф Мобайл – это больше, чем просто оператор связи. Мы активно продолжаем развиваться в этом направлении, чтобы предоставлять клиентам еще больше услуг из различных сфер жизни. На этот раз мы совместно с музыкальным сервисом BOOM запускаем специальную подписку, позволяющую слушать аудиозаписи из социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» без расходования интернет-трафика. Клиенты Тинькофф Мобайл могут ее легко подключить в приложении Tinkoff Mobile и наслаждаться любимыми треками без рекламы и ограничений по времени».
Вера Горбуленко, Директор по маркетингу компании «Объединенное Медиа Агентство», разработчика сервиса BOOM: «Коллаборация с Тинькофф Мобайл позволит пользователям еще быстрее и удобнее получить доступ к своей любимой музыке. Быстрота и удобство сервисов Тинькофф, умноженная на простой и профессиональный сервис мобильного приложения BOOM, станет хорошим примером интеграции музыки в сервисы мобильного оператора».