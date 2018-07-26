Москва, Россия — 26 июля 2018 г.
Количество пользователей сервиса Тинькофф Ипотека выросло до 500 000 с момента запуска ипотечной платформы в 2015 г.
Полмиллиона пользователей Тинькофф Ипотеки — это клиенты сервиса, которые заполнили заявку на ипотечный кредит на сайте и создали личный кабинет для управления сделкой онлайн. По результатам внутреннего исследования, Тинькофф Банк сформулировал ключевые факты о пользователях сервиса Тинькофф Ипотека и сравнил их со средними данными по рынку.
Они моложе
Пользователи Тинькофф Ипотеки — это мужчины или женщины (50/50) в возрасте 32-х лет. В целом по ипотечному рынку этот показатель — 37 лет. 70% пользователей ипотечной платформы Тинькофф имеют детей, 50% — состоят в браке. В среднем по рынку в статусе «женат/ замужем» находятся 66% ипотечных клиентов.
Они мобильные
Наиболее распространенное время для подачи заявок на платформе Тинькофф Ипотека — в период с 12:00 до 15:00 по будням. Клиенты, берущие ипотеку офлайн, решают этот вопрос вечером в будни или днем в субботу. Максимальный спрос на оформление кредита через Тинькофф Ипотеку был зафиксирован в феврале, мае и июне 2018 г.
Они обеспеченные
Средний срок кредита, полученного с помощью Тинькофф Ипотеки — 15 лет, средняя сумма кредита — 2 млн 900 тысяч руб. В целом по ипотечному рынку в 2017 году этот показатель составлял 1 965 000 руб. При этом суммарный доход заемщика (семьи) в заявке на платформе Тинькофф Ипотека в Москве составляет 155 808 руб., в Петербурге — 115 428 руб. В среднем по рынку доход ипотечных заемщиков в Москве равен 146 131 руб., в Петербурге — 87 990 руб.
Они практичные
Наибольшей популярностью у клиентов Тинькофф Ипотека пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Большая часть заявок приходится на вторичное жилье. Среди пользователей, которые берут кредит на покупку недвижимости, 20% живут в арендованном жилье, 39% — в собственном жилье, 41% — у родственников. Наиболее активные пользователи сервиса — жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Свердловской и Новосибирской областей.
Помимо основных сопутствующих ипотечному кредитованию услуг (оценки и страхования недвижимости), пользователи Тинькофф Ипотеки чаще всего обращаются к юридической проверке приобретаемой недвижимости, по завершении которой клиенты получают отчет о возможных рисках покупки жилья. За всеми процессами сделки (от заявки до выдачи ипотеки) пользователи сервиса могут следить в личном кабинете.
Чтобы подать заявку на оформление ипотечного кредита с помощью Тинькофф Ипотеки, пользователю необходимо заполнить форму на сайте, после чего сервис подскажет, какой оптимальный пакет документов нужно загрузить (обычно это фото трудовой книжки, справка 2НДФЛ). Тинькофф Ипотека позволяет сравнить ипотечные ставки у разных банков-партнеров, выбрать оптимальное предложение и оформить всю необходимую документацию для выдачи ипотеки онлайн.
Сервис также предоставляет клиентам услуги персонального менеджера, который поможет подобрать и оценить недвижимость, получить рекомендации по страховой компании и ответит на любые вопросы в режиме 24/7.
50% заявок на ипотечный кредит получают одобрение в течение одного часа. Максимальный срок одобрения кредита в банке — 2 дня. Средний срок всей ипотечной сделки (от подачи заявки до подписания договора) — 2 недели. Прийти в банк-партнер понадобится клиенту всего один раз — непосредственно на саму сделку.
Получить подробную информацию по работе Тинькофф Ипотеки можно на сайте.
При подготовке материала использованы данные ЦБ РФ, банка «ДельтаКредит», «Русипотеки», Miel.ru.