Москва, Россия — 31 июля 2018 г.
Тинькофф Бизнес сообщает о введении в действие новой редакции Условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 1 августа 2018 г.

Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ред. 1 августа 2018 г.)