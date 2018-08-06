Москва, Россия — 6 августа 2018 г.
Тинькофф Банк расширяет спектр услуг для малого и среднего бизнеса и запускает кредитование для компаний и предпринимателей. Клиентам сервиса Тинькофф Бизнес теперь доступны три вида кредитования — кредит на любые цели, овердрафт и оборотный кредит.
Кредит на любые цели для ИП
Кредит для предпринимателей на любые цели выдается на срок до 3 лет на сумму до 1 млн руб. без поручителей и залогов. Этот вид кредита становится доступен клиентам Тинькофф Бизнеса сразу после открытия расчетного счета. Ставка составит от 12% годовых. Кредитными средствами предприниматели могут начать пользоваться сразу после одобрения заявки. Их можно зачислять на карту физлица или на расчётный счет.
Клиенты Тинькофф Бизнеса смогут досрочно погашать кредит без комиссии с расчётного счета или личной карты ИП. При своевременном погашении кредита без просрочек Тинькофф Банк пересчитает проценты по пониженной ставке и вернет разницу.
Овердрафты
Клиентам Тинькофф Бизнеса также будет доступен беспроцентный овердрафт на сумму до 300 тысяч руб., который позволит им совершать платежи, даже если на счете недостаточно средств. Его можно взять на срок до 15 дней. Чтобы подключить овердрафт, нужно открыть расчетный счет в Тинькофф Банке и пользоваться им в течение трех месяцев или загрузить историю операций из других банков. Овердрафт выдается на основании документов, предоставленных при открытии счета — дополнительные документы не нужны.
Деньги поступают на расчетный счет ИП или ООО автоматически при недостаточности собственных средств. Плата за использование овердрафта составит от 490 руб., но им также можно будет пользоваться бесплатно в течение бизнес-дня: если погасить задолженность в этот же день до 21:00, плата не спишется. За день овердрафт можно использовать несколько раз.
Оборотные кредиты
Также клиенты Тинькофф Бизнеса смогут пользоваться оборотным кредитом, который можно будет взять на сумму до 500 тысяч на срок до 6 месяцев по ставке от 1% в месяц. Чтобы получить оборотный кредит, достаточно открыть расчетный счет, пользоваться им в течение 3 месяцев или просто загрузить историю операций из других банков. Для заявки на оборотный кредит не нужны дополнительные документы, залог и поручители — его можно оформить онлайн в личном кабинете на основании документов, предоставленных при открытии счета.
Одобрение заявки на оборотный кредит будет происходить в течение рабочего дня. Деньги будут поступать на расчётный счет ИП или ООО сразу после положительного решения.
Федор Бухаров, руководитель «Тинькоф Бизнеса»: «Запуск кредитования малого и среднего бизнеса — логичное продолжение развития экосистемы финансовых услуг для предпринимателей в Тинькофф Банке. Мы понимаем нужды наших клиентов и в рамках платформы Тинькофф Бизнес стремимся оказывать им полный спектр услуг для оперативного решения всех насущных вопросов, связанных с ведением бизнеса. Наши клиенты — российские предприниматели — активно пользуются расчетно-кассовым обслуживанием, бухгалтерией, эквайрингом, банковскими гарантиями от Тинькофф Банка и др. Теперь им стали доступны быстрые кредиты, которые они могут получить без дополнительных условий, сделав всего пару кликов в личном кабинете».
Тинькофф Бизнес — сервис Тинькофф Банка по обслуживанию юридических лиц. Тинькофф Бизнес предоставляет полный спектр услуг для расчетно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса. Клиенты Тинькофф Бизнес получают персонального менеджера, круглосуточное обслуживание, бесплатные зарплатные карты для сотрудников, до 6% годовых на остаток по счету.
В настоящее время продуктовая линейка Тинькофф Бизнеса включает расчетно-кассовое обслуживание рублевых и валютных счетов, бухгалтерию, зарплатный проект, торговый эквайринг, интернет-эквайринг, POS-кредитование, банковские гарантии для участников госзакупок.