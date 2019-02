Москва, Россия — 13 августа 2018 г.Тинькофф Мобайл и Тинькофф Банк запускают акцию, в рамках которой абоненты оператора — владельцы карт ALL Airlines — получат 1 ГБ интернет-трафика в Европе. Бонус будет ежегодно начисляться в течение трех лет при условии одновременного пользования услугами связи оператора и картами ALL Airlines.Получить бонус может любой клиент Тинькофф Мобайл, который также является держателем кредитной или дебетовой карты ALL Airlines Тинькофф Банка. Для этого абоненту необходимо воспользоваться одной из услуг связи оператора, а также совершить любой платеж банковской картой или пополнить ее счет.Потратить полученный гигабайт можно в более чем 40 странах Европы в течение года с момента его начисления. Полученный пакет трафика активируется при первом выходе в интернет за границей и действует на протяжении 50 дней.Если абонент Тинькофф Мобайл продолжит пользоваться услугами связи и банковской картой ALL Airlines в течение трех лет, то оператор ежегодно будет зачислять ему 1 ГБ интернет-трафика в Европе.Присоединиться к акции можно до 31 декабря 2018 года. Подробные условия ее проведения доступны на сайте mobile.tinkoff.ru