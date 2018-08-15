Москва, Россия — 15 августа 2018 г.Тинькофф Банк публикует результаты исследования рынка кредитных карт России по итогам первого полугодия 2018 г.Исследование подготовлено на основании данных Банка России. При его составлении учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).Объем и динамика рынкаПо итогам первого полугодия 2018 г. рынок обновил исторический максимум. На 1 июля 2018 г. объем рынка кредитных карт России достиг 1,197 трлн рублей. Рост за первое полугодие составил 75,2 млрд рублей.По данным исследования Тинькофф Банка, во втором квартале 2018 г. рынок кредитных карт России увеличился на 40,2 млрд рублей, что на 76% выше аналогичного показателя 2017 года: тогда рынок вырос на 22,8 млрд рублей. Основной рост пришелся на май 2018 г. — он составил 24,9 млрд рублей. В апреле 2018 г. рынок подрос на 5,4 млрд рублей, в июне — на 9,9 млрд рублей.Основной причиной стало активное наращивание портфеля лидерами сегмента: совокупный рост по кредитным картам у Сбербанка, Тинькофф Банка, Альфа-банка и банка «Восточный» за шесть месяцев 2018 г. составил 68,5 млрд рублей (91% от прироста рынка).Концентрация рынкаДоля Сбербанка немного сократилась и на 1 июля 2018 г. составила 45,2% против 45,5% на конец 2017 г. В целом во втором квартале 2018 г. совокупная доля 5 крупнейших банков (Сбербанка, Тинькофф Банка, Альфа-банка, ВТБ и банка «Восточный») увеличилась на 0,4 п.п. до 78,8%. Эти банки стали лидерами относительного роста в первом полугодии 2018 г. среди 10 крупнейших банков. Больше всего в первом полугодии сократился портфель Кредит Европа Банка — на 0,9 млрд рублей.В целом количество кредитных организаций с объемом портфеля более 1 млрд рублей во втором квартале 2018 г. не изменилось и по-прежнему составляет 35. Их суммарная доля рынка — 99,2%.Основные игрокиНесмотря на то, что состав лидеров остался тем же (Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-банк), во втором квартале 2018 г. картина рынка кредитных карт немного изменилась. Так, ВТБ сократил долю рынка на 2 п.п. до 7,8%, Русский Стандарт стал пятым по росту портфеля, а Альфа-банк — лидером по приросту доли.Сбербанк и Тинькофф Банк росли вместе с рынком и сохранили свои позиции: портфели банков на конец полугодия составили 542 млрд рублей и 140 млрд рублей, а рост 17,6 млрд рублей и 4,1 млрд рублей соответственно. Альфа-банк агрессивно наращивал портфель кредитных карт: рост за второй квартал составил 10,2 млрд рублей, а доля достигла 9,7% (+0,5 п.п. за три месяца). Банк «Восточный» продолжил наращивать объем задолженности на рынке кредитных карт, и к концу второго квартала его портфель составил 51,5 млрд рублей (+3,1 млрд рублей за 3 месяца). Банк Русский Стандарт вырос второй квартал подряд и увеличил портфель на 1,2 млрд рублей до 45,2 млрд рублей.МетодологияДанный отчет составлен специалистами Тинькофф Банка на основании данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам). Аналитики банка учитывают сумму счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам на срок до 30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам — резидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим (кредит, предоставленный физическим лицам — нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).