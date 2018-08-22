Москва, Россия — 22 августа 2018 г.
Тинькофф Банк расширяет свою образовательную программу и запускает специальный проект для школьников Tinkoff Generation. Учащиеся 8–11 классов смогут пройти бесплатное обучение по трем направлениям: «Алгоритмы и структуры данных», «Машинное и глубинное обучение», «Олимпиадная математика» (последний — совместно с Московским физико-техническим институтом, МФТИ).
Школьники могут выбрать сразу несколько направлений — обучение в Tinkoff Generation бесплатное. Лекции будут читать специалисты Тинькофф Банка, студенты МФТИ и Высшей школы экономики. Занятия будут проходить 1–2 раза в неделю по 3–5 часов каждое (в зависимости от выбранного курса) в штаб-квартире Тинькофф Банка в Москве, а также в центрах разработки в Нижнем Новгороде и Рязани. Выполнение домашнего задания будет занимать 5–7 часов в неделю.
Занятия в Tinkoff Generation начнутся 15 сентября 2018 года. Чтобы стать слушателем образовательных программ, необходимо зарегистрироваться на сайте fintech.tinkoff.ru и подать заявку на интересующие курсы. Сдать вступительный экзамен можно в любое время с 31 августа 12:00 по 7 сентября 23:59.
На первом отборочном этапе школьникам предложат в режиме онлайн решить ряд задач по программированию и математике. Для некоторых направлений предусмотрен второй очный этап: для курса «Машинное и глубинное обучение» — собеседование, для «Олимпиадной математики» — устная олимпиада.