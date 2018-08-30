Тинькофф Банк закрывает «Тинькофф Мобильный Кошелек»

Тинькофф Банк объявляет о закрытии продукта «Тинькофф Мобильный Кошелек» с 1 октября 2018 года.



Владельцы мобильного кошелька Тинькофф могут самостоятельно вывести оставшиеся на счете средства до 23:59 30 сентября 2018 г. Для перевода денег юридическому лицу, оплаты услуг или товаров достаточно выбрать из списка поставщика и указать сумму.



Для перевода денег физическому лицу необходимо пройти идентификацию в личном кабинете. Сделать это можно двумя способами: ввести паспортные данные и ИНН или учетные данные профиля на «Госуcлугах».



Вывести остаток денежных средств со счета мобильного кошелька Тинькофф можно будет и после 1 октября 2018 г. через обращение в колл-центр.



С обновленными условиями пользования продуктом «Тинькофф Мобильный Кошелек» можно ознакомиться на сайте Tinkoff.ru.



Тинькофф Банк продолжает развивать и совершенствовать существующие моноприложения, которые доступны не только клиентам банка, но и широкой аудитории клиентов других банков: в частности, «Штрафы ГИБДД», «ВКармане», «С карты на карту — быстрые переводы денег».