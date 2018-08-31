Тинькофф Мобайл и Яндекс.Музыка запускают совместную подписку

Москва, Россия — 31 августа 2018 г.

Тинькофф Мобайл запускает для своих клиентов подписку на популярный стриминговый сервис Яндекс. Музыка.



Абоненты Тинькофф Мобайл, подключившие подписку, получат доступ к десяткам миллионов треков, безлимитный интернет-трафик, а также возможность слушать музыку без рекламы.



Оформить подписку на Яндекс. Музыку можно в приложении Tinkoff Mobile, используя учетную запись Яндекса. Новым пользователям Яндекс. Музыки доступен бесплатный период в 30 дней. После его окончания стоимость услуги составит 169 рублей в месяц. Мобильный интернет не тарифицируется при прослушивании музыки со смартфона как в мобильном приложении Яндекс. Музыка, так и в веб-версии music.yandex.ru.



О Яндекс. Музыке



Яндекс. Музыка — стриминговый сервис для прослушивания музыки под любое настроение и занятие. Яндекс. Музыка доступна на разных платформах — мобильных приложениях и веб-версии сервиса, Яндекс. Станции, в персональном ассистенте Яндекса Алисе, в Яндекс. Авто и других.

В ноябре 2017 года Яндекс. Музыка признана самым прибыльным неигровым приложением в России, согласно отчету AppAnnie.