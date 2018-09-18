Москва, Россия — 18 сентября 2018 г.Клиенты брокерской платформы Тинькофф Инвестиции смогут воспользоваться сервисом на умных часах Apple Watch и Android Wear. Опция станет доступна всем пользователям брокерского сервиса до конца недели.Таким образом, Тинькофф Инвестиции станут первым на российском рынке инвестиционным мобильным приложением для использования брокерского сервиса с помощью смарт-часов.Теперь пользователи Тинькофф Инвестиций смогут вывести на циферблат смарт-часов котировки (информацию о рыночной цене) и динамику наиболее интересных ценных бумаг. Данные будут обновляться каждые пять минут, что, с одной стороны, позволит клиентам быть в курсе актуальных изменений на биржевом рынке, а с другой — экономно расходовать заряд аккумулятора умных часов.Клиенты Тинькофф Инвестиций также будут получать на устройства Apple Watch и Android Wear пуш-уведомления, например — о достижении конкретной ценной бумагой, заранее заданной пользователем в приложении, определенного ценового уровня на бирже.