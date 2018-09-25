Москва, Россия — 25 сентября 2018 г.
Тинькофф Банк объявляет о запуске сервиса Тинькофф Инвестиции Премиум, клиенты которого получат доступ к максимально широкому для российского рынка каталогу мировых ценных бумаг (более 10 000 позиций) и поддержку персонального менеджера прямо в мобильном приложении.
Принципиальное отличие сервиса Тинькофф Инвестиции Премиум от конкурентов — возможность совершать все операции и принимать любые инвестиционные решения внутри мобильного приложения всего в несколько кликов, без звонков консультанту и личных встреч. С каждым пользователем Тинькофф Инвестиций Премиум будет работать команда персональных менеджеров и аналитиков, доступных в чате мобильного приложения в режиме 24/7.
Продуктовая линейка сервиса Тинькофф Инвестиции Премиум максимально расширена: пользователям доступны более 10 000 ценных бумаг эмитентов из 30 стран (сотни иностранных ETF; евробонды, в том числе — высокодоходных развивающихся рынков; акции и облигации зарубежных компаний и пр.).
Одной из ключевых особенностей нового сервиса является отсутствие минимального порога входа по сумме счета. Таким образом, Тинькофф Банк одним из первых на российском рынке дает возможность получить премиальный уровень обслуживания максимально широкой аудитории инвесторов.
Чтобы начать пользоваться премиальным инвестиционным сервисом Тинькофф, необходимо быть текущим клиентом брокерской платформы Тинькофф Инвестиции и получить персональное приглашение от банка, или оставить заявку на доступ к премиальному сервису на сайте Tinkoff.ru.
Для доступа к базовому каталогу ценных бумаг пользователю премиального сервиса Тинькофф достаточно оформить ежемесячную подписку (3 000 руб.). Первый месяц обслуживания бесплатный. Чтобы получить доступ к полному каталогу ценных бумаг, клиенту нужно получить статус квалифицированного инвестора: этот вопрос полностью решается в чате мобильного приложения.
Клиенты сервиса Тинькофф Инвестиции Премиум со статусом квалифицированного инвестора получают неограниченные возможности для инвестирования. Например, можно купить облигации таких компаний, как Alibaba, Ford и IBM. Инвесторам, предпочитающим акции, доступны бумаги таких компаний, как Sony, Samsung, Siemens, Airbus, Adidas, Domino’s Pizza, Volkswagen, Unilever и пр. Можно инвестировать даже в производство роботов-пылесосов, компанию-разработчика GTA V или вложиться в Tinder.
За сделки с ценными бумагами, которые входят в основной каталог сервиса Тинькофф Инвестиции, взимается комиссия — 0,03%. За сделки с акциями, ПИФами, ETF, депозитарными расписками из расширенного списка бумаг комиссия будет выше — 0,3%. Комиссия по сделкам с облигациями и еврооблигациями, со структурными нотами и другими финансовыми инструментами из расширенного списка — 1–2%.
«Экосистема Тинькофф продолжает расширять свои возможности на рынке премиального обслуживания клиентов: в апреле мы запустили дебетовые и кредитные карты Tinkoff Black Edition и Tinkoff ALL Airlines Black Edition для affluent сегмента, а уже сегодня предлагаем принципиально новый продукт для инвесторов — Тинькофф Инвестиции Премиум. Мы сделали премиальное обслуживание массово доступным и перевели всю коммуникацию полностью в мобильное приложение. Премиальным клиентам не нужно тратить время на звонки и встречи с консультантами, даже самые сложные инвестиционные продукты, например — ноту или портфель из двадцати бумаг, можно купить в один клик в мобильном приложении. Мы уверены, что у нашего премиального инвестиционного сервиса огромный потенциал, и планируем, что уже в 2019 г. доля пользователей составит до 5% от общей аудитории Тинькофф Инвестиций», — комментирует Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка.
Для открытия брокерского счета в Тинькофф Инвестициях достаточно стать держателем карты Tinkoff Black и скачать мобильное приложение на платформе iOS или Android.