Тинькофф Банк вносит изменения в тарифы дебетовых карт

Москва, Россия — 9 октября 2018 г.

Тинькофф Банк вводит в действие с 10 октября 2018 г. новую редакцию тарифных планов для всех рублевых дебетовых карт.



Изменения, вступающие в силу с 10 октября 2018 г.:



1. В тарифах премиальных дебетовых карт категории Black Edition с программами лояльности «Азбука Вкуса» и S7 отменяется плата за обслуживание при выполнении одного из условий:



- при наличии неснижаемого остатка на вкладах, расчетных, накопительных и брокерских счетах в размере не менее 3 млн рублей за расчетный период (изменения применяются через автоматическую выписку по счету);

- при условии покупок по всем картам Тинькофф Банка на сумму от 200 тысяч рублей за расчетный период (изменения применяются с момента ближайшей выписки по счету).

В остальных случаях плата за обслуживание дебетовой карты в размере 999 руб. в месяц взимается в дату выписки в полном размере.



2. Расширены условия бесплатного обслуживания карточных счетов за счет выданных кредитов. В соответствующих тарифах, где предусмотрено это условие, для бесплатного обслуживания теперь достаточно не только кредита наличными, но и любого кредита, выданного на этот карточный счет.