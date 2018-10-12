Тинькофф Мобайл запустил удобную детализацию в мобильном приложении

Тинькофф Мобайл добавил в мобильное приложение раздел «События», в котором с помощью удобных фильтров можно получать информацию обо всех операциях и расходах на связь. Теперь абоненты могут не только узнать остаток минут, сообщений и денежных средств, но и отследить, на что их потратили.



Раздел «События» содержит две вкладки — «Финансы» и «Звонки». Во вкладке «Финансы» отображаются все приобретенные платные услуги, стоимость и дата совершения операции. Также здесь можно получить информацию о минутах и SMS, потраченных сверх купленных пакетов. Во вкладке «Звонки», визуально похожей на журнал вызовов в телефоне, помимо времени и длительности каждого звонка отображается информация о его стоимости.



Все расходы моментально отображаются в списке операций: например, можно сразу проверить, сколько минут из пакета потратил абонент.



В обеих вкладках есть удобные фильтры, позволяющие разделить все расходы по разным категориям. Так, клиент Тинькофф Мобайл может отдельно посмотреть траты за входящие или исходящие звонки, SMS, использованный интернет-трафик и другие потребленные услуги, а также свою роуминговую активность.



Георгий Чесаков, CEO Тинькофф Мобайл: «Мы гарантируем своим клиентам отсутствие лишних трат и неожиданных списаний, поэтому предоставляем им возможность детально отслеживать все свои расходы в мобильном приложении. Тинькофф Мобайл первым среди российских мобильных операторов реализовал в детализации удобные фильтры, которые позволяют в два клика посмотреть, сколько клиент потратил, например, на звонки или интернет за последние полгода. И самое важное — мы вынесли все зарубежные расходы в отдельный фильтр, чтобы клиенты Тинькофф Мобайл могли контролировать свои траты и свободно пользоваться связью за границей».



Раздел «События» уже доступен всем абонентам Тинькофф Мобайл в мобильном приложении для операционных систем iOS и Android.