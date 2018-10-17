Тинькофф Банк проведет воркшопы для участников Молодежного дня FinTech в рамках Finopolis 2018

Москва, Россия — 17 октября 2018 г.

Тинькофф Банк, официальный партнер Finopolis 2018 и Молодежного дня FinTech, проведет мастер-класс и воркшопы во время работы форума.



17 октября Константин Маркелов, вице-президент по бизнес-технологиям Тинькофф Банка, прочитает лекцию «Бизнес-аналитик в финтехе». В ходе своего выступления Константин Маркелов разберет примеры реальных бизнес-проблем, приведет варианты их решения. Также он ответит на ряд актуальных вопросов, посвященных профессиональным навыкам современного бизнес-аналитика и современным задачам.



Также в рамках Молодежного дня Fintech 18 и 19 октября пройдут два воркшопа Тинькофф Финтех Школы «Разработка чата на базе Multipeer Connectivity Framework». Спикером выступит Артем Киселев — архитектор мобильных приложений Тинькофф Банка, автор курса iOS в Тинькофф Финтех Школе.



В ходе воркшопов Артем Киселев расскажет, с чем сталкиваются студенты Тинькофф Финтех Школы при обучении на курсе iOS-разработки. Участники мастер-класса познакомятся с популярными шаблонами проектирования, углубятся в организацию хранения данных на устройстве, спроектируют интерфейс приложения и научатся отправлять друг другу сообщения без использования интернета.



«Мы разберем все составляющие мобильного чата и их предназначение. Будет много кода, ошибок, предупреждений при сборке, ведь мы все действительно будем делать все с нуля. Самые активные участники смогут поучаствовать в отладке приложения на своем iOS-девайсе. У самых быстрых участников будет возможность повторить за мной и протестировать свое собственное приложение. В случае успешной разработки ребята смогут обменяться сообщениями со мной и друг с другом», — отмечает Артем Киселев.