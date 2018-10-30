Москва, Россия — 30 октября 2018 г.
Тинькофф Банк запустил возможность открывать счета сразу в 30 валютах для дебетовой карты Tinkoff Black в мобильном приложении Tinkoff на Android.
Теперь владельцы устройств на Android могут пользоваться мультивалютным счетом карты Tinkoff Black без дополнительной конвертации в еще большем количестве стран и моментально осуществлять обмен денежных средств между счетами карты по выгодному курсу (разница не более, чем на 0,5% от предложений на рынке форекс).
К российскому рублю, американскому доллару, британскому фунту стерлингов и евро Тинькофф Банк добавил еще 26 иностранных валют (тайский бат, индонезийскую рупию, чешскую крону, турецкую лиру, китайский юань, грузинский лари, казахский тенге и др.)
Держатели карты могут моментально привязать мультивалютную карту Tinkoff Black к любому из открытых валютных счетов. У клиентов Тинькофф Банка также есть возможность подключать мультивалютную карту к Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.
Открыть счет в новой валюте можно также в мобильном приложении Tinkoff на iOS, в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru или обратившись в службу поддержки. Обслуживание всех валютных счетов бесплатное.