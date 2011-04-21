В начале апреля ОТП Банк в рамках социальной программы поддержки многодетных семей запустил новую линейку продуктов. Теперь многодетные семьи, в которых воспитывается трое и более детей, смогут брать нецелевые и ипотечные кредиты на особых льготных условиях.
ОТП Банк уже многие годы помогает многодетным семьям России. Еще в 2009 году стартовал благотворительный проект «Большая семья». Его деятельность направлена на реализацию благотворительной помощи малообеспеченным многодетным семьям. Проект «Большая семья» начал свою деятельность в Москве, но вскоре к нему присоединились и филиалы ОТП Банка. Акции и сбор пожертвований в рамках программы проводятся в Омске, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Ростове – на - Дону, Челябинске и других городах присутствия Банка.
Продолжением социальной политики Банка стал запуск новой продуктовой линейки для многодетных семей, в которую входит нецелевой кредит «Льготный» и ипотечный кредит на особых условиях.
Теперь многодетные семьи смогут взять нецелевой кредит до 750 000 рублей. Новая кредитная программа предполагает возможность оформления кредита, как с поручительством, так и без поручительства, на срок до 5 лет. При этом полностью отменена единовременная оплата, которая в других программах составляет 2% от суммы кредита.
Новая ипотечная программа для многодетных семей предполагает возможность получения кредита до 15 млн рублей на срок до 30 лет. Особыми условиями также является отмена единовременной оплаты, которая в других программах составляет 1% от суммы кредита.
Хочется отметить, что по результатам внутреннего анализа, проведенного в Банке, заемщики, состоящие в браке и имеющие 3-х и более детей, зарекомендовали себя как добросовестные плательщики, соответственно, имеющие меньший уровень риска.
«Мы неоднократно анализировали статистику по дефолтности и пришли к интересному выводу. Семьи с тремя или четырьмя детьми – более надежные заемщики, нежели, скажем, бездетные семьи! Объяснить это можно по-разному, но самое разумное объяснение лежит на поверхности: во многих многодетных семьях каждая копейка на счету, поэтому родители подходят к получению кредита осознанно и взвешено, понимая ответственность этого шага» - комментирует Дмитрий Сапронов, Директор Дирекции продуктов ОТП Банка.
Подробнее о продуктах - потребительский кредит (кредит наличными) для многодетных семей, ипотечный кредит для многодетных семей
Комментарии 0