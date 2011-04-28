Блог Алексея Коровина, Президента ОТП Банка, "Финанс."
После выхода моей прошлой колонки с идеей проекта «Сотня русских городов» я получил от коллег и знакомых ряд упреков в «маниловщине»: какая может быть альтернатива Москве как финансовому центру? Соглашусь, что задача непростая. К тому же, статистика пугает: удельный вес Москвы и Московской области в обороте российской розничной торговли составляет 23%, а в сумме валовых региональных продуктов по России приближается к 30%. Тем не менее, решусь утверждать, что перевод подразделений в регионы – это общий тренд, который ясно обозначился в посткризисной России. В условиях растущей конкуренции, снижения маржи и роста издержек, в первую очередь на аренду и персонал, лишь системные решения дают возможность сохранить и повысить эффективность бизнеса.
С какими сложностями столкнется компания, решившаяся на перемещение всех или части подразделений за пределы столичного региона? Хотел бы здесь обсудить лишь две области – документооборот и командировки. Решение организовать архив компании за пределами Москвы вроде напрашивается само по себе. Но если сопоставить стоимость почтовой пересылки документов в Москву и, скажем, в Омск, получится разница от 30% до пяти раз на каждый почтовый короб! Отнюдь не в пользу Омска.
Командировки. Предположим, компания представлена филиалами в Петербурге, Ростове, Самаре, Челябинске и Хабаровске. Нетрудные вычисления помогают прийти к выводу, что в случае, если основные командировки будут совершаться не из Москвы, а из того же Омска, компании это будет обходиться в полтора-два раза дороже! Кроме того, авиасообщение Омска с этими городами является нерегулярным: например, из Омска в Хабаровск самолеты летают только по четвергам и субботам. Оба примера – не в пользу релокации. Тем не менее, сложности с логистикой не препятствуют крупным компаниям переводить подразделения в регионы. Бизнес сам мостит новые дороги. Правда, пока такие сервисные центры создаются в основном в городах ЦФО – в Твери и Рязани, Воронеже и Калуге. Но с развитием инфраструктуры в качестве удаленных площадок все чаще будут использоваться также уральские и сибирские города.
А еще очень хотелось бы, чтобы появлялись в российских городах и новые университеты – чтобы было кому работать на этих площадках. Хотелось бы, чтобы проекты, равнозначные «Сколково», появились в Поволжье и на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Ведь не случайно два вуза, занимающих первые строчки репутационного рейтинга лучших вузов мира по версии Times Higher Education, находятся отнюдь не в Нью-Йорке, финансовой столице США, – Гарвардский университет расположен в городе Кембридж, штат Массачусетс, а Калифорнийский технологический институт – в небольшом городке Пасадена, в пригороде Лос-Анджелеса.
Начнет бизнес более масштабные релокации. Откроются новые вузы. А там, глядишь, и самолеты из Омска в Хабаровск чаще летать станут.
Блог А Коровина "Финанс."
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