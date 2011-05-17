15 мая во всем мире празднуется международный день семей. В этот день ОТП Банк и клубы многодетных семей провели совместное масштабное мероприятие, на котором присутствовало около 200 человек.
Вечер открылся приветственными словами руководителя клуба многодетных семей микрорайона Береговой «Берег надежды» Т.Анциферовой и начальника управления делами филиала «Омский» ОТП Банка Е.Горчаковой. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе. В семье формируется личность человека, его качества. Во многом, от того, достаточно ли ребенок получил любви в семье, зависит его успешность в дальнейшей жизни.
Далее был концерт, в котором приняли участие фольклорный ансамбль «Сударушка», хор русской песни «Кружева», цирк «Антре», а также детские коллективы «Лира», «Подсолнушек» и «Дэнс-атака», в составе которых были дети из многодетных семей.
После концерта работники ОТП Банка вручили подарки многодетным семьям. Всего 16 семей получили детскую одежду и другие вещи.
Фоторепортаж с мероприятия - на страницах сайта ОТП Банка
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