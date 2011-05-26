Наш вице-президент юбиляр!

25 мая 2011 года, коллектив ОТП Банка поздравил Георгия Михайловича Гречко с юбилеем.



Дважды герою Советского Союза, космонавту и вице-президенту нашего Банка исполняется 80 лет.

Георгий Михайлович уникальный человек с уникальной судьбой. Известный космонавт, трижды летавший в космос, установивший рекорд СССР и мировой рекорд по продолжительности космических полетов, ученый, развивший гипотезу о тонкой слоистой структуре атмосферы Земли, писатель, написавший книгу воспоминаний, и вице-президент Банка – все это уместилось в одной человеческой судьбе.



В свои 80 он не останавливается на достигнутом, продолжая вести активную общественную и благотворительную деятельность.



Мы гордимся тем, что Георгий Михайлович является вице-президентом ОТП Банка. Для нас ценен его уникальный жизненный опыт, неиссякаемая энергия и неординарный взгляд на вещи.



От всей души желаем Георгию Михайловичу крепкого здоровья, новых успехов и свершений!



Президент России Дмитрий Медведев поздравил летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко с 80-летием. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: "Знаменитый летчик-космонавт, профессионал высочайшего класса, Вы участвовали в трех орбитальных экспедициях. Многое сделали для реализации отечественной космической программы и крупных научно-исследовательских проектов". (Российская газета)

