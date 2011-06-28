Агентсво Fitch Ratings подтвердило рейтинг поддержки OTP Bank Plc на уровне "3" и изменило с "Негативного" на "Стабильный" прогноз по долгосрочному РДЭ "BB" его российской дочерней структуры ОАО «ОТП Банк»

По мнению Fitch, готовность властей Венгрии оказать поддержку OTP Bank Plc остается очень высокой с учетом значимости OTP Bank Plc для банковской системы страны и его доминирующей доли розничных депозитов. В то же время рейтинг поддержки указывает на лишь умеренную вероятность предоставления поддержки ввиду неопределенности относительно способности предоставить поддержку, которая отражена в долгосрочном РДЭ Венгрии в иностранной валюте на уровне "BBB-".

Долгосрочный и краткосрочный РДЭ и рейтинг поддержки ОАО ОТП Банк обусловлены потенциальной поддержкой со стороны OTP Bank Plc, который владеет 95,8-процентной долей в ОАО ОТП Банк. Fitch считает, что материнская структура будет иметь высокую готовность оказать поддержку ОАО ОТП Банк в случае необходимости, однако ее способность предоставить такую поддержку должна рассматриваться в контексте ее собственной кредитоспособности. Индивидуальный рейтинг ОАО ОТП Банк не затронут в рамках настоящего пересмотра.

Проведенные рейтинговые действия:

ОАО ОТП Банк:

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "BB", прогноз изменен с "Негативного" на "Стабильный"

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B"

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне "BB", прогноз изменен с "Негативного" на "Стабильный"

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "AA-(rus)", прогноз изменен с "Негативного" на "Стабильный"

Индивидуальный рейтинг "D" не затронут рейтинговым действием

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "3".



