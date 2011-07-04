Moody's повысило рейтинг финансовой устойчивости ОТП Банка до D- со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг финансовой устойчивости ОАО "ОТП Банк" с Е+ до D- со "стабильным" прогнозом. Одновременно долгосрочный и краткосрочный рейтинги по банковским депозитам в национальной и иностранной валютах были подтверждены на уровне Ba1/Non-prime.

Пересмотр рейтинга финансовой устойчивости в сторону повышения основан на аудированных результатах банка (подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности) за 2010г.

Рейтинговые действия Moody's связаны с улучшением позиции банка на рынке, диверсификацией бизнеса, которая поддерживалась стабильным доступом к финансированию в тяжелое кризисное время. Повышение рейтинга финансовой устойчивости ОТП Банка отражает улучшение качества банковских активов и снижением давления кредитных рисков на капитал.