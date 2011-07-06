ОТП Банк открыл новый офис в Красноярске

В Красноярске на пр. имени газеты «Красноярский рабочий», д. 82 начал свою работу первый офис ОТП Лайт. Теперь красноярцы смогут получать быстрый и качественный сервис недалеко от своего дома, Таким образом, клиенту не надо выбирать специальное время для того, чтобы посетить банк. Отделения располагаются там, где бывают наши клиенты по пути на работу или домой. В офисе доступны все основные розничные продукты банка, такие как кредиты наличными, автокредиты, кредитные и депозитные карты, вклады, денежные переводы и валютообменные операции.

Теперь сеть отделений ОТП Банка в Сибирской федеральном округе насчитывает 75 отделений. До открытия офиса в Красноярском крае ОТП Банк был представлен широкой сетью точек POS-кредитования.



