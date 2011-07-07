Президент ОТП Банка Алексей Коровин принял участие в Форуме «Лидеры банковского рынка»

6 июля 2011г. Алексей Коровин, Президент ОТП Банка, принял участие в Форуме «Лидеры банковского рынка», организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Проведение форума было обусловлено, с одной стороны, позитивными сдвигами в банковской отрасли в целом, с другой стороны, очевидной потребностью к обсуждению острых вопросов, которые касаются законодательных «пробелов» в банковской сфере, активизации госбанков, финансирования инфраструктурных проектов, кредитования МСБ.

В работе форума приняли участие топ-менеджеры крупнейших российских банков, а также компании из смежных отраслей. Основная цель, которую поставили организаторы перед участниками – не только обсудить актуальные вопросы, но и выработать единое понимание перспектив и необходимых мер по модернизации национального банковского сектора.

Президент ОТП Банка был приглашен в качестве основного спикера на панельную дискуссию «Банковская система для национальной экономики: приоритеты развития», которой открылся Форум. В дискуссии также приняли участие Аксаков А.Г., депутат Государственной Думы, Моисеев С.Р., заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России, и другие представители крупнейших коммерческих банков.

Алексей Коровин обменялся с коллегами мнениями по наиболее актуальным проблемам сегодняшнего банковского рынка: перспективы развития отдельных сегментов отрасли, введение вкладов с ограничением на досрочное изъятие, конкуренцию частных банков с государственными, эффективное взаимодействие с коллекторскими агентствами.

В завершении дискуссии участники сделали свои прогнозы развития банковской системы России. Они пришли к выводу, что в ближайшее время стоит ожидать умеренный темп роста банковского сектора, постепенное развитие кредитования МСБ и финансирования инфраструктурных проектов, новые возможности для небольших банков.

