ОТП Банк запустил кредит на газификацию жилых домов в г. Новосибирск

Новый кредит ОТП Банка доступен в рамках городской целевой программы "Газификация г. Новосибирска 2011 - 2015 г.г."



ОТП Банк стал первым, кто принял участие в кредитования жителей города, желающий провести газ в свой жилой дом. До конца года к городской системе газоснабжения будет подключено 2 020 индивидуальных жилых домов и обеспечена техническая возможность подключения для 1 080 домов.



Оформить кредит ОТП Банка можно в более чем 1 500 торгово-сервисных предприятий Западной Сибири. А всего в России сеть потребительского кредитования ОТП Банка насчитывает более 20 000 точек в 3 300 населенных пунктах. Согласно данным исследований. ОТП Банк занимает 2 место в России на это рынке.



