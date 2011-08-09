Согласно данным исследовательской компании Frank Research Group, ОТП Банк занял 4 место на рынке кредитных карт. По данным рейтинга, объем портфеля кредитных карт банка на 1 августа составляет порядка 17,3 млрд рублей. На начало года объем данного портфеля составлял 13,9 млрд рублей.
ОТП Банк вошел в топ-5 лидеров рынка в 2010 году, показав рост портфеля более чем 70% в течение года. Этот беспрецедентно высокий результат позволил подняться на 2 позиции вверх по сравнению с данными аналогичного рейтинга на начало года 2010 года.
Слагаемыми успеха ОТП Банка стали активная эмиссия карт, которая сейчас превысила 8,5 млн штук, а также качественное изменение предложения банка и запуск инновационных проектов. В частности, была внедрена технология отправки карт клиентам с помощью курьера, что улучшило процент доставки, активации и утилизации карт.
Стремясь предложить своим клиентам не только выгодный продукт, но и удобный сервис ОТП Банк запустил несколько проектов, позволяющих сделать взаимодействие максимально простым. Так, например, было запущено смс-информирование, информирование посредством интерактивного телефонного сервиса (IVR).
Вехой в развитии данного направления стал переход на процессинг, по которому работают банки Группы ОТП. Благодаря этому, ОТП Банк смог запустить активную фазу интернет-банкаНа текущий момент, по данным Frank Research Group, доля рынка кредитных карт составляет 6,6% от рынка розничного кредитования в целом. Общий объем портфеля рынка на 1 августа 2011 года составил порядка 312 млрд рублей.
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