Коротко о главном: Индикаторы роста банковского сектора

Индикатором роли банковского сектора в кредитовании национальной экономики может служить соотношение суммарных банковских активов к размеру ВВП. В России этот показатель находится на уровне 80%. В первом полугодии 2011 года банковская система выросла на 4%. Динамика второго полугодия покажет изменение соотношения размера банковской системы и ВВП, рост которого прогнозируется в 2011 году на уровне 4,2-4,8%. В среднесрочной перспективе ожидается увеличение этого показателя, в первую очередь, в странах с растущей экономикой, к которым относится и Россия. Способность банков поддерживать экономический рост находится в прямой зависимости от уровня капитализации и ликвидности. С учетом текущего уровня капитализации российских банков в 16,7% и стабильности пассивной базы, в 2011-2012 году банки в полной мере смогут удовлетворять растущий спрос в секторе потребительского и корпоративного кредитования. Перспективы дальнейшей динамики в значительной степени зависят от уровня рентабельности активов. Представляется, что в перспективе 2-3 лет государственная поддержка будет направлена не на увеличение объемов, а скорее на коррекцию направления. Государство через механизмы субсидирования менее прибыльных сегментов кредитования будет содействовать финансированию таких видов кредитования, как ипотека, кредитование малого и среднего бизнеса, кредитование социальных проектов.

