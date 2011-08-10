Коротко о главном: что ждет динамику курсов валют



Вслед за падением котировок на глобальных рынках акций, инвесторы начали перевкладываться в более стабильные активы, к числу которых можно отнести облигации Казначейства США, Германии, золото и такие валюты как швейцарский франк и японская йена. На российском рынке, больших объемов клиентских заявок на покупку валюты в прошедшую неделю не наблюдалось, незначительное увеличение спроса на валюту было вызвано репатриацией выручки от продажи ликвидируемых позиций в акциях со стороны иностранных инвесторов. Однако скачок во вторник изменит настроение участников рынка. Пробив психологический уровень в 30 рублей за доллар, национальная валюта вернулась к ценовым значениям вчерашней торговой сессии. Дальнейшая динамика курсов валют в краткосрочной перспективе будет зависеть от того уровня комфорта, которое принесет профессиональным участникам рынка запланированное на сегодня выступление председателя Федеральной Резервной Системы США