Что будут делать банки, когда появится финансовый аналог Kindle?

Революция произошла на Рождество 2009 г., когда впервые количество книг, скачанных посредством электронных устройств Kindle через крупнейший интернет-магазин США Amazon.com, превысило количество бумажных книг, заказанных клиентами этого же портала. По словам Питера Олсона, который был в это время генеральным директором крупнейшего издательского дома в мире The Random House, эта новость изменила мир. И заодно всю экономику издательского бизнеса.



До появления электронных книг издательский бизнес был относительно прибыльным — выручка издательских домов ежегодно росла на 2-4%, обеспечивая операционную маржу на уровне 5-10%. В издательской цепочке были задействованы многие участники, включая, помимо самих издателей, собственно авторов, литературных агентов, редакторов, типографии, оптовиков и розничные сети. Первое издание книги обычно выходило в твёрдом переплёте и стоило от $20 до $35-40. Через несколько месяцев появлялось издание в мягком переплёте за $12-15, а уже за ним — карманная версия по $7-9.



Можно представить себе ярость издателей и других участников издательской цепочки, когда Amazon.com стал предлагать новинки за $9,9, а многие книги, в отношении которых истёк срок действия авторских прав, и вовсе бесплатно!



Успех Kindle был тем самым game changer — фактором, кардинально меняющим правила игры, который изменил индустрию и привёл к банкротству ряда издательских домов и розничных сетей, которые попросту не заметили угрозу. Так, первым шагом Олсона, который понял, что борьба бесполезна, стала резкая оптимизация затрат на инфраструктуру.



Эта история очень поучительна и для финансового сектора. Несмотря на по-прежнему невысокий уровень проникновения финансовых услуг в целом по России, в крупных российских городах уже образовались целые «банковские улицы»: стоя на одном из оживлённых перекрёстков, можно увидеть поблизости не менее десятка банковских офисов, причем многие из полупусты, а то и вовсе пусты. Думаю, все видели в наших аэропортах и «банкоматные галереи» — стоящие «плечом к плечу», как солдаты в строю, банкоматы различных уважаемых финансовых структур.



Что мы будем делать, когда появится банковский Kindle? И долго ли ждать этих изменений? Миновав эру чеков, которыми до сих пор пользуются консервативные американцы и британцы, россияне сразу вошли в эпоху кредитных карт и интернет-сервисов. Успех терминалов, оттянувших значительную часть платёжного оборота, показал, что российский клиент разборчив, любит новинки и готов экспериментировать.



Близость к клиенту, последовательная работа с выбранным сегментом и удобство обслуживания при минимальных издержках — вот основные критерии успеха, на которые должен ориентироваться современный банк при стратегическом планировании.



Алексей Коровин, Президент ОТП Банка - Колонка финансиста, Ведомости