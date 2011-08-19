По данным сервиса анализа посещаемости Google Analytics с января по июнь 2011 г. количество уникальных посетителей сайта otpbank.ru выросло на 60% и достигло 246 000 человек в месяц. При этом количество уникальных просмотров страниц сайта составило 1 172 000 в месяц, что на 40% больше январских показателей.
Заметное увеличение посещения сайта стало возможным благодаря активному продвижению продуктов банка в рамках рекламных кампаний (в частности, по нецелевым кредитам), а также благодаря расширению городов, в которых присутствует ОТП Банк.
Сайт ОТП Банка - удобное средство для коммуникации с клиентами. Так, например, посетители сайта ОТП Банка имеют возможность в режиме реального времени общаться со специалистами контакт-центра. Кроме того, сервис позволяет специалистам банка открывать нужные страницы, вводить данные в анкеты и калькуляторы непосредственно, а не в Интернет-браузере посетителя.
Новый сервис он-лайн консультаций позволит получить быстрый ответ на все вопросы, интересующие посетителя сайта: об условиях потребительского кредита или автокредита, ипотечного кредита или кредита в магазинах, информацию о срочных вкладах, условиях, на которых можно открыть счет, оформить банковскую карточку, подключиться к сервису дистанционного обслуживания и о многом другом.
В любой момент, с любой страницы сайта консультант ОТП Банка готов вступить в диалог с посетителем и даже провести мини-экскурсию по сайту, а по завершении консультации есть возможность оценить качество консультации. Также в сервис он-лайн консультаций включена возможность сохранения и отправки по электронной почте истории диалога.
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