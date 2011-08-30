В ОТП Банке прошла волонтерская акция - Стань Донором

18 и 19 августа в 2-х московских офисах ОТП Банкка прошла акция «Стань Донором».

ОТП Банк провел эту акции совместно со станцией переливания крови Департамента здравоохранения г.Москвы. Быстро переоборудовав конференц-зал в мини-операционную, выездная бригада смогла создать среди присутствующих дружелюбную и веселую атмосферу. Тем не менее, донорство – это серьезная процедура, требующая большого внимания к деталям. Все доноры прошли анкетирование, личную консультацию врача и экспресс-обследование. И только после всех проверок смогли сдать кровь.

Приняли участие в акции около 100 человек. Благодаря нашим волонтерам мы смогли собрать более 30 литров крови, а это значит – подарили надежду на жизнь многим людям.



