Вклад ОТП Банка (Россия) в прибыль Группы составил 23% в 1 полугодии 2011 г.

По данным за 1-ое полугодие 2011 года, консолидированная чистая прибыль Группы ОТП составила почти 74,5 млрд форинтов, увеличившись на 7% по сравнению с данными за 1-ое полугодие 2010 г. Активы Группы составили более 9,7 тлн форинтов. Консолидированный розничный кредитный портфель – порядка 7,1 тлн форинтов, а розничный депозитный портфель – почти 6 тлн форинтов. Показатель ROA составил 1,8%, а ROE – 13,5 %.



ОТП Банк (Россия) продолжает наращивать долю в общем объеме прибыли Группы ОТП. За первое полугодие 2011 г. ОТП Банк получил чистую прибыль более 17 млрд форинтов, что составляет порядка 23% от прибыли всей Группы и более 63% от прибыли дочерних банков Группы, находящихся за пределами Венгрии.



Ключевые показатели деятельности банка также показали значительный рост. Банк смог увеличить чистую процентную маржу, которая достигла, по данным за 1-ое полугодие 2011 г., 18%. Показатель ROA российского банка составил 5,4%, а ROE – рекордные 32,5%. Несмотря рост инфляции, операционные расходы снизились на 5% в квартальном исчислении.



Соотношение расходов к доходам (Cost/income ratio) уменьшилось на 6,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило в 1-ом полугодии 2011 г. 46,6%. Примечательно, что это произошло на фоне значительного роста операционных доходов во 2-м квартале 2011 г.



Увеличение прибыли было достигнуто за счет следующих показателей: кредитный портфель вырос на 31% в годовом исчислении, розничный портфель увеличился на 68%.

ОТП Банк по-прежнему сохраняет лидирующие позиции на ключевых для себя рынках: второе место на рынке POS-кредитования и 4 место на рынке кредитных карт. Также, портфель кредитных карт увеличился на 17% в квартальном исчислении, кредиты наличными выросли на 48%.



Устойчивый рост кредитов был поддержан ростом розничных депозитов (+19% в годовом исчислении и 2% в квартальном). Более того, банк продолжил успешный выпуск рублевых облигаций, разместив в июле 2011 г. второй в этом году выпуск трёхлетних облигаций на сумму 5 млрд. рублей.



Благодаря взвешенной системе риск-менеджмента, к концу второго квартала улучшился показатель качества портфеля: DPD90+ снизился до 13.3%.



Свидетельством высоких достижений ОТП Банка является также то, что международное рейтинговое агентство Moody's повысило в июле 2011 г. рейтинг финансовой устойчивости банка с Е+ до D- со "стабильным" прогнозом. Рейтинговые действия Moody's связаны с улучшением позиции банка на рынке, диверсификацией бизнеса, которая поддерживалась стабильным доступом к финансированию в тяжелое кризисное время. Повышение рейтинга финансовой устойчивости ОТП Банка отражает улучшение качества банковских активов и снижением давления кредитных рисков на капитал. Moody's отмечает также, что в отличие от других банков аналогичной рейтинговой категории ОТП Банку удалось улучшить свое положение на рынке в период кризиса посредством увеличения кредитования и расширения географии присутствия.



* Курс обмена по данным ЦБ РФ на 23.08.11 составляет 15,41 руб = 100 форинтов



