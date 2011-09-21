С 14 сентября 2011 года вводится в действие новый продукт для добросовестных заемщиков, вкладчиков и зарплатных клиентов нашего Банка - Автокредит "ОТП Доверие".
В рамках данной программы наш добросовестный Клиент:
- имеющий любой погашенный кредит ОТП Банка
или
- имеющий вклад в ОТП Банке
или
- являющийся зарплатным клиентом
может получить автокредит на специальных льготных условиях:
во - первых это снижение размера комиссии за выдачу автокредита с 6000 рублей (200 USD/EUR) до 3000 рублей (100 USD/EUR);
во - вторых по продукту установлены льготные процентные ставки, они снижены на 0,5- 1% относительно стандартных ставок по классической программе, минимальная ставка при этом составляет 9.9% годовых;
и в третьих значительно упрощен процесс оформления автокредита. Для подачи заявки на кредит добросовестным Клиентам потребуется предоставить в Банк всего два документа - паспорт и второй документ! Подтверждение дохода и занятости не требуется.*
Также ОТП Банк продлевает еще на 6 месяцев срок действия продукта "ОТП Специальный", действующий в автосалонах (ключевых Партнеров Банка) на определенные марки автомобилей.
Данный продукт действует в рамках базовых продуктов "ОТП Премиум" при первоначальном взносе от 40% со сниженными процентными ставками на 0,6%.
* за исключением Вкладчиков, которые предоставляют полный пакет документов в соответствии со стандартными условиями.
Комментарии 0