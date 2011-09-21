Президент ОТП Банка Алексей Коровин принял участие в 5-ом Банковском фестивале АРБ в Черногории

Темой юбилейного фестиваля, собравшего более 200 гостей, стала экономика России XXI века: стимулирующие и сдерживающие факторы банкизации страны. С приветственным словом выступили: Заместитель Председателя Государственной Думы РФ Любовь Слиска, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Черногории Андрей Нестеренко, представители местных властей и финансовых кругов.



Президент ОТП Банка Алексей Коровин выступил с докладом «Банковские группы в условиях пост-кризиса. Опыт России и Черногории». В ходе доклада Алексей Коровин рассказал о развитии Группы ОТП в период с 2008 по 2011 г.г. и на примере двух дочерних банков Группы, российского ОТП Банка и черногорского СКВ Банка, обозначил ключевые тенденции развития банковского сектора в регионах. В частности, в ходе доклада Алексей Коровин рассмотрел меры, предпринятые Группой для сохранения положительной динамики развития в период экономической турбулентности, среди которых – активное привлечение депозитов, ужесточение кредитной политики, а также ряд мер по снижению затрат. Эффективность данных действий подтверждена, в частности, повышением международным агентством S&P кредитного рейтинга до уровня BBB-, ростом чистой прибыли Группы и объемов выдач ключевых продуктов. Знаковым событием для Группы также стали результаты общеевропейского стресс-теста 2011 г., по результатам которых OTP Bank Plc. (Венгрия) занял 3 место среди европейских банков по стабильности и капитализации.



Также в работе фестиваля приняли участие Первый заместитель Председателя Банка России Алексей Улюкаев, Председатель Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев, Академик РАН Абел Аганбегян, Первый заместитель Генерального директора АСВ Валерий Мирошников, Заместитель Директора Департамента регулирования и надзора Банка России Алексей Жданов, Директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Сергей Барсуков, Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Виталий Чернов, Генеральный Секретарь банковской ассоциации стран Центральной и Восточной Европы Иштван Лендьел.







