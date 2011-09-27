В сентябре во всех регионах присутствия розничных отделений ОТП Банка клиенты смогут воспользоваться новым кредитным продуктом - «Экспресс-кредит». Экспресс-кредит» будет оптимальным решением для тех клиентов, которые хотят получить решение банка быстро с минимальным пакетом документов. Решение по кредиту на сумму до 50 000 рублей принимается в течение 1 часа, для оформления кредита требуется только паспорт РФ.
Как отмечает Юлия Аникина, Заместитель директора Дирекции продуктов, «ОТП Банк сохраняет индивидуальный подход к клиентам, при определении процентной ставкой, что позволяет предложить заемщикам с хорошей кредитной историей самую низкую ставку на рынке экспресс кредитования».
Минимальная ставка по «Экспресс-кредиту» составит 17,9% годовых, без комиссий.
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