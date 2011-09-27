С наступлением осени ОТП Банк предлагает сезонный вклад «Тёплое отношение»
Вклад Тёплое отношение»- это пополняемый рублевый вклад с фиксированным сроком (1 и 2 года) и фиксированной процентной ставкой (формируется в зависимости от суммы, на которую открывается вклад). Минимальная сумма вклада составляет 5 000 рублей, минимальная сумма пополнения 3 000 рублей. Данный вид вклада предоставляет возможность воспользоваться максимальной среди предлагаемых Банком вкладов процентной ставкой в размере 10.00% годовых.
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