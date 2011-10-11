"День финансовой грамотности" в городе Курске

Юго-Западный государственный университет совместно с ключевыми финансовыми организациями Курской области провел для студентов ВУЗа «День финансовой грамотности». ОТП Банк также стал участником мероприятия.

Данное мероприятие проходило в формате конференции: представители различных финансовых структур (банки, страховые компании, брокеры) выступали с докладами, после чего студенты задавали интересующие их вопросы. Аудитория мероприятия собрала более 150 участников. Кроме того, велась online-трансляция мероприятия, которая, по оценке организаторов, собрала более 1500 просмотров. От имени ОТП Банка с презентацией, посвященной российскому рынку pos-кредитования, выступил главный специалист сектора по работе с сетями 1-го, 2-го порядка Щедрин Андрей. В выступлении был затронут вопрос pos-кредитования образовательных программ. Данная тема заинтересовала как студентов, так и руководство ВУЗа.

