Fitch подтвердило рейтинги OTP bank Plc и ОТП Банк (Россия)

Fitch Ratings подтвердило рейтинг поддержки OTP bank Plc на уровне "3" и долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") дочерней структуры, ОАО ОТП Банк(Россия), на уровне "BB" со "Стабильным" прогнозом.



Рейтинг поддержки OTP bank Plc отражает мнение Fitch об умеренной вероятности получения поддержки от властей Венгрии ввиду высокой значимости банка для банковской системы страны. На конец 1 полугодия 2011 г. OTP bank Plc был крупнейшим банком Венгрии с доминирующей долей рынка около 25% по величине совокупных активов и депозитов. Возможности оказания поддержки банку OTP bank Plc и, следовательно, рейтинг поддержки банка ограничены долгосрочным РДЭ Венгрии ("BBB"/прогноз "Стабильный").



Долгосрочные РДЭ и краткосрочный РДЭ, а также рейтинг поддержки ОТП Банка (Россия) обусловлены потенциальной поддержкой со стороны OTP bank Plc, который владеет 95,8% в российской дочерней структуре. Fitch считает, что венгерский материнский банк будет иметь высокую готовность поддерживать ОТП Банк (Россия) в случае необходимости с учетом его доли в собственности, довольно высокого уровня интеграции и большой значимости российского дочернего банка, который вносит важный вклад в результаты группы.



Подтверждение рейтинга устойчивости ОТП Банка (Россия) отражает сильные позиции ликвидности и капитализации, улучшение качества недавно выданных кредитов и существенные результаты до отчислений в резервы под обесценение кредитов, что обеспечивает значительный запас прочности для абсорбирования убытков по кредитам. Рейтинги по-прежнему сдерживаются высоким кредитным риском, характерным для необеспеченного потребительского кредитования в высоко цикличной российской экономике, очень быстрым ростом кредитования и относительно ограниченной историей деятельности.



