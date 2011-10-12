11 октября Алексей Коровин Президент ОТП Банк запустил свой блогhttp://www.banki.ru/blog/korovin/1799.php на портале Banki.ru. "Начиная свой блог, я не без волнения вступаю в эту дискуссию - зачастую нелицеприятный, но всегда корректный и профессиональный разговор достойных собеседников. В своём блоге я планирую говорить о клиентском обслуживании и продуктах банка, о настоящем и будущем банковского дела в России и за рубежом, о том, чем живёт наша огромная и прекрасная страна" - обращается Алексей Коровин в своем приветственном слове к аудитории портала.
Новая площадка позволит клиентам, партнерам и просто неравнодушнымк банку и банковской деятельности участникам обсуждать с Президентом ОТП Банка свои идеи, указывать на существующие проблемы и общаться по актуальным вопросам. Присоединиться к обсуждению сможет каждый после регистрации на портале.
ОТП Банк в своей деятельности делает упор на создание качественной обратной связи со своими клиентами.Банк является активным участником интернет-сообществ: имеет представительства во всех социальных сетях (Facebook, Twitter, ВКонтакте), а также ведет "Живой Журнал". Более того, ОТП Банк лидирует по использованию мессенджеров ICQ, Skype и Google Talk. Весной 2011 года банк также присоединился к сервису портала Banki.ru "Друзья банка". Все это помогает организовать конструктивный, открытый диалог между банком и клиентами.
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