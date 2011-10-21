ОТП Банк запускает новый сервис для клиентов

Теперь у обратившихся за консультацией в контакт-центр ОТП Банка появилась возможность оценить работу оператора. Сразу после разговора клиенту в автоматическом режиме предлагается оценить по пятибальной шкале качество обслуживания и компетентность оператора при решении вопроса. Для этого необходимо использовать клавиши мобильного телефона от «1» до «5», где «5» - полностью удовлетворен, «1» полностью неудовлетворен».

Стремясь предоставить клиентам максимум информации в удобной форме, ОТП Банк ранее запустил также такие сервисы как консультирование на сайте в режиме он-лайн, через популярные сервисы ICQ, Google Talk, Skype. Еще один важный ресурс – это специальный электронный адрес Службы заботы о клиентах zabota@otpbank.ru .

Представительства банка также есть во многих социальных сетях, поэтому клиенту не нужно специально искать возможности для обращения в банк, он может использовать для этого те ресурсы, которыми привык пользоваться в повседневной жизни.





