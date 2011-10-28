Портфель карточного бизнеса ОТП Банка превысил 20 млрд рублей
28.10.2011 14:20
959 просмотров
Портфель кредитных карт ОТП Банка превысил 20 млрд рублей. Карточный бизнес, являясь одним из самых успешных направлений работы банка, показывает стабильно высокую динамику роста. На 1 января 2011 г. портфель составлял порядка 13 млрд рублей. Таким образом, прирост портфеля с начала 2011 г. превысил 50%, прирост портфеля за 2010 г. составил более 70%.
Успех ОТП Банка по данному направлению заключается, в использовании dысококонкурентных продуктов и сервисов предлагаемых клиентам, новых подходов в Portfolio Managment и внедрении и начале использования Campaign Managment Systems.
Согласно данным исследовательской компании Frank Research Group, ОТП Банк занимает одно из лидирующих мест на на рынке кредитных карт
в России.
Портфель кредитных карт ОТП Банка превысил 20 млрд рублей. Карточный бизнес, являясь одним из самых успешных направлений работы банка, показывает стабильно высокую динамику роста. На 1 января 2011 г. портфель составлял порядка 13 млрд рублей. Таким образом, прирост портфеля с начала 2011 г. превысил 50%, прирост портфеля за 2010 г. составил более 70%.
Успех ОТП Банка по данному направлению заключается, в использовании dысококонкурентных продуктов и сервисов предлагаемых клиентам, новых подходов в Portfolio Managment и внедрении и начале использования Campaign Managment Systems.
Согласно данным исследовательской компании Frank Research Group, ОТП Банк занимает одно из лидирующих мест на на рынке кредитных карт
в России.
Комментарии 0