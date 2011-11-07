ОТП Банк разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-03 в объеме 4 млрд. руб

Успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «ОТП Банк» серии БО-03 общей номинальной стоимостью 4 млрд. руб. Это размещение стало третьим выпуском облигаций ОТП Банка на рублевом рынке в 2011 году.



По выпуску установлена годовая оферта. Cрок обращения выпуска составляет 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок от инвесторов по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.



Несмотря на высокую конкуренцию со стороны эмитентов, проводивших маркетинг облигаций одновременно с ОАО «ОТП Банк», и значительное ухудшение рыночной конъюнктуры в последний день маркетинга, выпуск биржевых облигаций ОАО «ОТП Банк» серии БО-03 был размещен в полном объеме и в планируемые сроки.



По результатам двухдневного маркетинга облигаций книга заявок была сформирована 25 инвесторами и закрыта в рамках маркетингового диапазона, ставка купона была установлена на уровне 10,50% годовых на срок до оферты.



Организаторами выпуска выступили: ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО КБ «Ситибанк», ГПБ (ОАО).

Со-организаторы выпуска ОАО Банк ЗЕНИТ и Рон Инвест (ООО).

Андеррайтеры: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ОАО «Первый объединенный банк», ЗАО Банк «Русский Стандарт», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «СКБ Банк», ООО ИКБ «Совкомбанк», «Сиаб» ОАО.





