ОТП Банк максимально улучшил условия по вкладу «Гибкий подход». Теперь он стал не только удобнее - изменилась минимальная сумма вклада в рублях, которая теперь составляет всего 5 000 рублей, с сохранением минимальной суммы в валюте -500 долларов/евро, но и более «гибким»- при досрочном расторжении процентная ставка выплачивается полностью, если вклад находился на счете более половины срока.
Вклад «Гибкий подход» претерпел положительные изменения и в части процентных ставок. По рублевым вкладам они были увеличены на 1% и теперь составляют от 4,75% до 7,50%, в зависимости от суммы и срока, по валютным вкладам процентная ставка так же была повышена и составляет от 1,75 до 3,50%.
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