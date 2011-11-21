Недавно в ОТП Банке появилась специальный адрес электронной почты - Zabota@otpbank.ru, предназначенный для наших клиентов. Эту новую политику мы назвали ЗАБОТОЙ. А как выглядит ЗАБОТА? Как её представляете Вы - наши клиенты?
У нас есть почтовый ящик, телефонный номер, буклет для Клиентов. Но пока нет символа. Поэтому нам нужен ваш совет и ваши идеи?
Кто это – Забота? Просто символ или человек, забавный зверек или просто абстрактная фигура? Какой представляете ее ВЫ - наш Клиент? Какой хотите ее видеть?
Мы предлагаем Вам поучаствовать в конкурсе и придумать символ нашей ЗАБОТЫ. Вы можете присылать рисунки (нарисованные от руки и/или созданные в компьютерной программе) или просто идеи.
Вместе с образом нашей Заботе нужно придумать слоган. На Ваш взгляд, что наша Забота должна говорить Вам - Клиентам? Она, конечно, должна быть заботливой, а еще какой:)?
Мы ждем Ваши идеи по адресу: Zabota@otpbank.ru до 16 декабря.
23 декабря мы подведем итоги, и победитель получит персонально от Президента ОТП Банка Алексея Коровина приятный подарок – модный планшет Ipad.
Условия конкурса http://www.otpbank.ru/zabota/
Блог Президента ОТП Банка о качестве обслуживания http://www.banki.ru/blog/korovin/2119.php
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