ОТП Банк присоединился к системе противодействия мошенничеству Fraud Prevention Service БКИ Equifax

Компания «Эквифакс Кредит Сервисиз», крупнейшее бюро кредитных историй России, объявляет о том, что ОТП Банк, один из лидеров в сфере потребительского кредитования, присоединился к системе противодействия мошенничеству Fraud Prevention Service (FPS). В настоящее время FPS уже оперирует обезличенными данными о более чем 100 млн кредитных заявок, а с присоединением к ней ОТП Банка это число еще возрастет. На текущий момент к системе уже подключено 15 банков-лидеров потребительского кредитования.

Система противодействия мошенничеству FPS – это сервис, предназначенный для решения задач предотвращения мошенничества и нарушений при кредитовании физических лиц в кредитных организациях. Он осуществляет поиск признаков мошенничества в подозрительных заявках, на основании которых может быть принято решение об отказе в выдаче кредита, причем время отклика не превышает 30 секунд.

«Мы рады приветствовать одного из лидеров потребительского кредитования в FPS, – говорит Генеральный директор БКИ “Эквифакс Кредит Сервисиз” Олег Лагуткин. – Чем шире он становится, тем более эффективно работает. Уже сегодня можно говорить о 10-15-кратном эффекте от использования FPS, и это пока только по базовым правилам. Мы рассчитываем, что в течение года к нам присоединятся еще около 20 банков. Это позволит значительно ускорить и обезопасить бизнес-процессы на рынке».

«Это не первый опыт ОТП Банка в использовании сложных аналитических продуктов компании «Эквифакс», – комментирует Сергей Капустин, Директор дирекции оценки и методологии рисков. – От FPS мы ожидаем уменьшения риска мошенничества, дальнейшей оптимизации процедур принятия решений и, как следствие, улучшения клиентского сервиса. Вне всяких сомнений это может стать еще одним конкурентным преимуществом для ОТП Банка».



