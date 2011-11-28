ОТП Банк занял 14 позицию в рейтинге "Самые прибыльные банки" на 1 октября 2011 г. газеты "Коммерсант". По данным рейтинга, чистая прибыль банка на 1 октября по российсикм стандартам отчетности составила 4,3 млрд рублей.
Согласно данным другого рейтинга газеты "100 крупнейших банков России по размеру капитала" на 1 октября 2011 г. ОТП Банк занимает 34 позицию. На указанную дату капитал банка по российским стандартам составляет 18 млрд рублей. Также банк занимает 39 позицию в рейтинге газеты "100 крупнейших банков по сумме чистых активов" на 1 октября 2011 г. Активы банка на указанную дату по российским стандартам отчетности составили 105 млрд рублей.
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