ОТП Банк открывает филиал в Хабаровске – первый на Дальнем Востоке



Первый офис ОТП Банка на Дальнем Востоке, в котором будут доступны все услуги универсального банка, открывается в Хабаровске. На первом этапе развития сети планируется открыть порядка 10 офисов, в частности в Уссурийске, Владивостоке, Находке, Биробиджане. Во второй половине года банк планирует открыть еще порядка 10 офисов.

Воспользоваться услугами банка жители региона могут уже сейчас. На Дальнем Востоке функционирует крупная сеть точек по оформлению кредитов в торговых предприятиях. Обще количество точек составляет порядка 1300, в частности, в таких городах как: Биробиджан, Благовещенск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Уссурийск, Хабаровск, Южно-Сахалинск. В течение 2011 г. сеть банка в регионе по выдаче кредитов в торговых точках оформила более 20 тыс кредитов. В регионе работает порядка 920 агентов.

На текущий момент сеть классических отделений банка составляет 157. Дальний Восток оставался единственным регионом, в котором не было отделений банка.



