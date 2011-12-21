Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг ОТП Банка (Россия) на уровне Ba2 со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's сегодня подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг в иностранной валюте ОАО «ОТП Банк» на уровне Ва2 со стабильным прогнозом.

Сегодняшнее подтверждение долгосрочного рейтинга ОТП Банка (Россия) следует за недавним объявлением Moody's о подтверждении индивидуального банковского рейтинга финансовой устойчивости (BFSR) материнского банка OTP Bank (Венгрия) на уровне D+ (Ba1 по долгосрочным шкалам) с негативным прогнозом.

Рейтинг ОТП Банка (Россия) на уровне Ва2 предполагает высокую вероятность получения материнской поддержки от OTP Bank (Венгрия) и в результате ОТП Банка (Россия) индивидуальный рейтинг кредитоспособности Ba3 (отражает рейтинг финансовой устойчивости D-) был повышен на одну ступень вверх. Оценка Moody's высокой вероятности поддержки материнского банка основывается на значительной операционной интеграции российского банка, высоком стратегическом потенциале ОТП Банка (России), а также же факте, что российский рынок является одним из наиболее стратегически важных зарубежных рынков для Группы ОТП, и готовности OTP Bank (Венгрия) оказывать постоянную помощь в части капитала и ликвидности российскому банку в случае необходимости.



