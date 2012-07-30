Портфель срочных депозитов физических лиц филиала «Новороссийский» достиг 500 млн. рублей

Портфель срочных депозитов физических лиц филиала «Новороссийский» достиг 500 млн. рублей. Данная сумма стала историческим максимумом за время существования филиала с 2006 года.

Достижение столь высоких показателей стало возможно за счет вкладов- бестселлеров - «Теплое отношение» и «Время идет - ставка растет».

«Востребованность данных вкладов объявляется тем, что мы смогли не только угадать ожидания наших вкладчиков, но и предложить им продукты удобные в использовании, с гибкими методами управления счетами. Ежемесячный рост депозитного портфеля – это своего рода индикатор доверия к ОТП Банку в регионе», - отметил Руководитель Территориального управления «Юг» Сергей Семынин.

"Время идет - ставка растет" - выгодное и доступное предложение, так как минимальная сумма вклада составляет всего 15 тыс. рублей, а ставка доходит до 13% годовых

Минимальная сумма вклада "Теплое отношение" составляет 5 тыс. рублей. Вклад также может быть оформлен в долларах США или евро. Годовая ставка в рублях достигает 12%. При этом по вкладу разрешены дополнительные взносы, размер минимального взноса составляет всего 3 тыс. рублей или 100 долларов США/ евро.



