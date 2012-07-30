Портфель срочных депозитов физических лиц филиала «Новороссийский» достиг 500 млн. рублей. Данная сумма стала историческим максимумом за время существования филиала с 2006 года.
Достижение столь высоких показателей стало возможно за счет вкладов- бестселлеров - «Теплое отношение» и «Время идет - ставка растет».
«Востребованность данных вкладов объявляется тем, что мы смогли не только угадать ожидания наших вкладчиков, но и предложить им продукты удобные в использовании, с гибкими методами управления счетами. Ежемесячный рост депозитного портфеля – это своего рода индикатор доверия к ОТП Банку в регионе», - отметил Руководитель Территориального управления «Юг» Сергей Семынин.
"Время идет - ставка растет" - выгодное и доступное предложение, так как минимальная сумма вклада составляет всего 15 тыс. рублей, а ставка доходит до 13% годовых
Минимальная сумма вклада "Теплое отношение" составляет 5 тыс. рублей. Вклад также может быть оформлен в долларах США или евро. Годовая ставка в рублях достигает 12%. При этом по вкладу разрешены дополнительные взносы, размер минимального взноса составляет всего 3 тыс. рублей или 100 долларов США/ евро.
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